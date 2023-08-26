В Воздушных силах рассказали, для чего россия поднимает в воздух самолеты МиГ-31
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. российские самолеты МиГ-31 поднимаются в воздух для тренировки пилотов и раздражения украинского населения. Эти полеты наносят ущерб украинской экономике и оказывают психологическое давление на людей. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, зачем россияне поднимают МиГи, Игнат ответил следующее:
Цитата
“МиГи поднимаются далеко в тылу россии, например, с аэродрома Саваслейка и других. Им нужно проверить противовоздушную оборону. Но ПВО лучше отслеживает самолет Су-24МР, который постоянно находится в акватории обоих морей и на севере. С севера он проводит эту разведку”, - сказал Игнат.
Он добавил, что к сожалению, Украинские радиолокационные станции не могут обнаруживать Миги, которые летят издалека.
“Поэтому информация о вылетах МиГов, их пребывании в воздушном пространстве россии, о том, заряжены ли они ракетами или нет, поступает к нам от наших партнеров”, - сообщил Игнат
Также полеты МиГов связаны с тренировкой взлетно-посадочного состава и выходом на рубежи пусков.
“В общем, обучение пилотов – это непрерывный процесс, и в условиях боевых действий враг «натаскивает их». И плюс к этому, очевидно, воздушные тревоги, которые в Украине постоянно раздражают людей, конечно влияют на нашу экономику и на наше психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает”, - сказал спикер.
Он добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за Мигов стали кратковременными. Потому что раньше вражеская авиация могла летать по 1,5 часа, а сейчас они просто делают взлет и посадку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Воздушных силах рассказали, чем и откуда рф атаковала ночью Украину