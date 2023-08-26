У Повітряних силах розповіли, для чого росія підіймає у повітря літаки Міг-31

На запитання, навіщо росіяни підіймають МіГи, Ігнат відповів наступне:

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“МіГи піднімаються далеко в тилу росії, наприклад, з аеродрому саваслейка та інших. Їм потрібно перевірити протиповітряну оборону. Але ППО краще відстежує літак Су-24МР, який постійно знаходиться в акваторії обох морів і на півночі. З півночі він проводить цю розвідку”, - сказав Ігнат.

Він додав, що на жаль, Українські радіолокаційниі станціямї не можуть виявляти Міги, які летять з далеку.

“Тому інформація про вильоти МіГів, їх перебування в повітряному просторі росії, про те, чи заряджені вони ракетами чи ні, надходить до нас від наших партнерів”, - повідомив Ігнат

Також польоти МіГів пов’язані з тренуванням злітно-посадкового складу та виходом на рубежі пусків.

“Загалом, навчання пілотів – це безперервний процес, і в умовах бойових дій ворог «натаскує їх». І плюс до цього, очевидно, повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, звичайно впливають на нашу економіку і на наш психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє”, - сказав речник.

Він додав, що зараз повітряні тривоги через Міги стали короткотривалими. Бо раніше ворожа авіація могла літати по 1,5 години, а зараз вони просто роблять зліт і посадку.

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