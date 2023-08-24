У Повітряних силах розповіли, чим і звідки рф атакувала вночі Україну

Цитата

«Використано було не багато озброєння. Атакували з Криму, ростовської області, а також з району Токмак. Токмак - це ракети С-300. З ростовської області зафіксовано пуски двох балістичних ракет «Іскандер-М»… З Криму – крилата ракета «Іскандер-К», яку збили наші Сили оборони в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», - розповів Ігнат.

Доповнення

Росіяни вночі вдарили по Дніпру ракетами, поціливши в транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.