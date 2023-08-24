У Дніпрі внаслідок нічного обстрілу постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Росіяни вночі вдарили по Дніпру ракетами, поціливши в транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпропетрвоської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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«Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості», — повідомив голова ОВА.
Деталі
Пошкоджнні також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля.
Понівечені 15 кіосків. А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.
Нагадаємо, близько 3.40 ночі 24 серпня стало відомо, що у Дніпрі "приліт" і постраждалі містяни.