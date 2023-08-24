В Днепре в результате ночного обстрела пострадали семь человек

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КИЕВ.24 августа. УНН. Россияне ночью ударили по Днепру ракетами, попав в транспортный объект. Пострадали семь человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

«Разрушениям подвергся транспортный объект. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести», — сообщил глава ОВА.

Детали

Повреждены также с десяток объектов. Среди них банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание.

Повреждены 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Напомним, около 3.40 ночи 24 августа стало известно, что в Днепре "прилет" и пострадавшие горожане. 

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