В Днепре в результате ночного обстрела пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Россияне ночью ударили по Днепру ракетами, попав в транспортный объект. Пострадали семь человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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«Разрушениям подвергся транспортный объект. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести», — сообщил глава ОВА.
Детали
Повреждены также с десяток объектов. Среди них банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание.
Повреждены 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
Напомним, около 3.40 ночи 24 августа стало известно, что в Днепре "прилет" и пострадавшие горожане.