У Дніпрі "приліт", є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. У Дніпрі є приліт внаслідок ворожого удару. Є постраждалі. На місці працюють екстрені служби. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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«Дніпро. Прильот. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах! Всі служби працюють», — написав посадовець.
Відзначимо, що у Дніпрі близько 2.40 ночі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. За даними Повітрняих Сил, працювала ППО. Людей закликали залишатися в укриттях.
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