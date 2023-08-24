У Дніпрі "приліт", є постраждалі

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«Дніпро. Прильот. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах! Всі служби працюють», — написав посадовець.

Відзначимо, що у Дніпрі близько 2.40 ночі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. За даними Повітрняих Сил, працювала ППО. Людей закликали залишатися в укриттях.

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