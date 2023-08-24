В Днепре "прилет", есть пострадавшие

Цитата

«Днепр. Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают», - написал чиновник.

Отметим, что в Днепре около 2.40 ночи раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных Сил, работала ПВО. Людей призывали оставаться в укрытиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетный удар по Кривому Рогу: несколько больниц перешли на генераторы