В Днепре "прилет", есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. В Днепре есть прилет в результате вражеского удара. Есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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«Днепр. Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают», - написал чиновник.
Отметим, что в Днепре около 2.40 ночи раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных Сил, работала ПВО. Людей призывали оставаться в укрытиях.
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