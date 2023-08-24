В Днепре прогремели взрывы, работает ПВО

Детали

В Воздушных Силах сообщили, что в Днепропетровской области есть ракетная опасность. Также ракетная опасность объявлена в восточных и юго-восточных регионах Украины.

«В регионах, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения!», — говорится в сообщении.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, восточных и южных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

В Воздушных Силах уточнили, что идет работа ПВО, людей призвали оставаться в убежищах.

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