В Днепре прогремели взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. В Днепре прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных Сил ВСУ, идет работа ПВО.
Детали
В Воздушных Силах сообщили, что в Днепропетровской области есть ракетная опасность. Также ракетная опасность объявлена в восточных и юго-восточных регионах Украины.
«В регионах, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения!», — говорится в сообщении.
Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, восточных и южных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
В Воздушных Силах уточнили, что идет работа ПВО, людей призвали оставаться в убежищах.
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