У Дніпрі пролунали вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. У Дніпрі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога. За даними Повітрняих Сил, працює ППО.
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У Повітряних Силах повідомили, що у Дніпропетровській області є ракетна небезпека. Також ракетна небезпека оголошена у східних та південно-східні регіонах України.
«У регіонах, де оголошено повітряну тривогу – загроза застосування балістичного озброєння!», — йдеться у повідомленні.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, східних та південних областях України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Також у Повітряних Силх уточнили, що у Дніпропетровській області працює ППО. Людей закликали залишатися в укриттях.
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