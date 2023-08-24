У Дніпрі пролунали вибухи, працює ППО

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У Повітряних Силах повідомили, що у Дніпропетровській області є ракетна небезпека. Також ракетна небезпека оголошена у східних та південно-східні регіонах України.

«У регіонах, де оголошено повітряну тривогу – загроза застосування балістичного озброєння!», — йдеться у повідомленні.

Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, східних та південних областях України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.

Також у Повітряних Силх уточнили, що у Дніпропетровській області працює ППО. Людей закликали залишатися в укриттях.

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