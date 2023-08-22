Ракетный удар по Кривому Рогу: несколько больниц перешли на генераторы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате утренней вражеской атаки на Кривой Рог были повреждены линии электропередач и на некоторых улицах города исчезло электроснабжение. Несколько больниц были вынуждены подключиться к генераторам. Об этом сообщает глава ВА города Александр Вилкул, пишет УНН.
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"Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск электричеством", - говорится в сообщении.
Детали
Известно о частичном обесточивании нескольких улиц и линий электротранспорта. Вилкул отмечает, что работают все службы.
Также начинается выдача тарпаулина, пленки, ОСБ и прием заявлений на материальную помощь из городского бюджета.
Напомним
В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу, Днепропетровская область, пострадал человек, а также было повреждено около 20 частных домов и ЛЭП.