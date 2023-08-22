Ракетний удар по Кривому Рогу: декілька лікарень перейшли на генератори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Унаслідок ранкової ворожої атаки на Кривий Ріг було пошкоджено лінії електропередач та на деяких вулицях міста зникло елекропостачання. Декілька лікарень були вимушені підключитись к генераторам. Про це повідомляє глава ВА міста Олександр Вілкул, пише УНН.
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"Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі відомо про часткове знеструмлення кількох вулиць та ліній електротранспорту. Вілкул зазначає, що працюють усі служби.
Також починається видача тарпауліну, плівки, ОСБ та прийом заяв на матеріальну допомогу з міського бюджету.
Нагадаємо
Унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу, Дніпропетровська область, постраждав чоловік, а також було пошкоджено близько 20 приватних будинків та ЛЕП.