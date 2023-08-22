Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено близько 20 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу, Дніпропетровська область, постраждав чоловік, а також було пошкоджено близько 20 приватних будинків та ЛЕП. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару.
Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Унаслідок удару пошкоджно 20 приватних будинків та лінію електропередач.
Доповнення
У Дніпропетровській ОВА додають, що Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником. Поцілила по приватному підприємству, унаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники приборкали вогонь.
Зазначаєть, що минулося без загиблих та поранених.
Проте ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
У Кривому Розі було чутно вибух.