Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал человек, повреждено около 20 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу, Днепропетровская область, пострадал человек, а также было повреждено около 20 частных домов и ЛЭП. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Взрыв в Кривом Роге прогремел на рассвете. Враг нанес ракетный удар.
Предварительно, пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
В результате удара повреждены 20 частных домов и линия электропередач.
Дополнение
В Днепропетровской ОВА добавляют, что Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником. Попала по частному предприятию, в результате чего возник пожар. Спасатели укротили огонь.
Отмечается, что обошлось без погибших и раненых.
Однако еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.
Напомним
В Кривом Роге был слышен взрыв.