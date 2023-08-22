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Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал человек, повреждено около 20 домов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу, Днепропетровская область, пострадал человек, а также было повреждено около 20 частных домов и ЛЭП. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Взрыв в Кривом Роге прогремел на рассвете. Враг нанес ракетный удар.

Предварительно, пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении ОВА в Telegram. 

В результате удара повреждены 20 частных домов и линия электропередач.

Дополнение

В Днепропетровской ОВА добавляют, что Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником. Попала по частному предприятию, в результате чего возник пожар. Спасатели укротили огонь.

Отмечается, что обошлось без погибших и раненых.

Однако еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. 

Напомним

В Кривом Роге был слышен взрыв.

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