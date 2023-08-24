В Воздушных силах рассказали, чем и откуда рф атаковала ночью Украину

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«Использовано было не много вооружения. Атаковали из Крыма, ростовской области, а также из района Токмак. Токмак - это ракеты С-300. Из ростовской области зафиксированы пуски двух баллистических ракет «Искандер-М»… Из Крыма – крылатая ракета «Искандер-К», которую сбили наши Силы обороны в зоне ответственности воздушного командования «Восток», - рассказал Игнат.

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Россияне ночью ударили по Днепру ракетами, попав в транспортный объект. Пострадали семь человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.