В Воздушных силах рассказали, чем и откуда рф атаковала ночью Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и ракетами С-300. Об этом в четверг сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Использовано было не много вооружения. Атаковали из Крыма, ростовской области, а также из района Токмак. Токмак - это ракеты С-300. Из ростовской области зафиксированы пуски двух баллистических ракет «Искандер-М»… Из Крыма – крылатая ракета «Искандер-К», которую сбили наши Силы обороны в зоне ответственности воздушного командования «Восток», - рассказал Игнат.
Дополнение
Россияне ночью ударили по Днепру ракетами, попав в транспортный объект. Пострадали семь человек – трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.