В Польше в ДТП погибли трое украинцев

Авария произошла в среду после 17:00 на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицьким в коммуне Пшечив. Водитель Оpel astra потерял контроль и въехал в дерево.



Два гражданина Украины погибли на месте, еще один погиб в больнице во время операции. 19-летняя девушка находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, в Киевской области в ДТП пострадали 7 человек.