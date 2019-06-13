В Польше в ДТП погибли трое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Republika.
Авария произошла в среду после 17:00 на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицьким в коммуне Пшечив. Водитель Оpel astra потерял контроль и въехал в дерево.
Два гражданина Украины погибли на месте, еще один погиб в больнице во время операции. 19-летняя девушка находится в больнице в очень тяжелом состоянии.
Как сообщал УНН, в Киевской области в ДТП пострадали 7 человек.