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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше в ДТП погибли трое украинцев

Киев • УНН

 • 14678 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Republika.

В Польше в ДТП погибли трое украинцев

Авария произошла в среду после 17:00 на местной дороге между Пщевом и Новым Гожицьким в коммуне Пшечив. Водитель Оpel astra потерял контроль и въехал в дерево.

Два гражданина Украины погибли на месте, еще один погиб в больнице во время операции. 19-летняя девушка находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, в Киевской области в ДТП пострадали 7 человек.

Украинские Национальные Новости

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