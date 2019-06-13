У Польщі в ДТП загинули троє українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Republika.
Аварія сталася в середу після 17:00 на місцевій дорозі між Пщевом і Новим Гожицьким у комуні Пшечів. Водій Оpel astra втратив контроль та в'їхав у дерево.
Два громадяни україни загинули на місці, ще один загинув у лікарні під час операції. 19-річна дівчина перебуває у лікарні у дуже важкому стані.
Як повідомляв УНН, на Київщині у ДТП постраждало 7 осіб.