На Київщині у ДТП постраждало 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Київській області в результаті ДТП постраждало 7 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"12 червня о 07:51 до оперативно-диспетчерської служби Ставищенського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автодорозі 142 км Київ-Одеса, поблизу с. Юрківка. На місце події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище. Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та передали потерпілих до рук медичних працівників", - повідомили у прес-службі.
Внаслідок ДТП постраждало 7 чоловік які доставлені до Жашківської центральної районної лікарні.
На місце події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причину ДТП встановить слідство.
Як повідомляв УНН, у Києві з початку року сталося понад 16 тисяч ДТП.