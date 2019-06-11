У Києві з початку року сталося понад 16 тисяч ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. За п'ять місяців цього року у столиці Києва зареєстровано понад 16 тисяч дорожньо-транспортних пригод, з них 830 - з потерпілими, повідомляє УНН з посиланням на дані патрульної поліції Києва у Facebook.
"За перші п’ять місяців 2019 року в столиці зареєстровано 16016 дорожньо-транспортних пригод, з них 830 з потерпілими", - вказали у поліції.
За даними поліції, найчастіше ДТП відбуваються по п'ятницях з 17 по 18 годину. Адже саме в цей час збільшений потік автомобілів у напрямку виїзду з міста. Середній показник кількості автомобілів в столиці за день становить понад 750 тисяч.
"За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%", - йдеться в повідомленні.
Основними причинами ДТП поліція назвала:
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- порушення правил маневрування (47%),
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- недодержання дистанції (25%),
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- перевищення безпечної швидкості (13%).
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"Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть", - уточнили в поліції.
Патрульна поліція Києва закликала дотримуватись правил дорожнього руху та бути обережними під час водіння авто.
Нагадаємо, минулого тижня поліція затримала понад тисячу нетверезих водіїв.