В Киеве с начала года произошло более 16 тысяч ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. За пять месяцев в этом году в столице Киева зарегистрировано более 16 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 830 - с пострадавшими, сообщает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции Киева в Facebook.
"За первые пять месяцев 2019 году в столице зарегистрировано 16016 дорожно-транспортных происшествий, из них 830 с пострадавшими", - указали в полиции.
По данным полиции, чаще всего ДТП происходят по пятницам с 17 по 18 часов. Ведь именно в это время увеличен поток автомобилей в направлении выезда из города. Средний показатель количества автомобилей в столице за день составляет более 750 тысяч.
"По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%", - говорится в сообщении.
Основными причинами ДТП полиция назвала:
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- нарушение правил маневрирования (47%),
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- несоблюдение дистанции (25%),
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- превышение безопасной скорости (13%).
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"Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления в состоянии опьянения и нарушения правил проезда перекрестков", - уточнили в полиции.
Патрульная полиция Киева призвала соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными во время вождения.
На прошлой неделе полиция задержала более тысячи нетрезвых водителей.