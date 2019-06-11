В Киеве с начала года произошло более 16 тысяч ДТП

"За первые пять месяцев 2019 году в столице зарегистрировано 16016 дорожно-транспортных происшествий, из них 830 с пострадавшими", - указали в полиции.

По данным полиции, чаще всего ДТП происходят по пятницам с 17 по 18 часов. Ведь именно в это время увеличен поток автомобилей в направлении выезда из города. Средний показатель количества автомобилей в столице за день составляет более 750 тысяч.

"По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% - наезд на стоящее транспортное средство и 6% - наезд на препятствие. Наезд на пешехода - 2,5%", - говорится в сообщении.

Основными причинами ДТП полиция назвала:



нарушение правил маневрирования (47%),



несоблюдение дистанции (25%),



превышение безопасной скорости (13%).



"Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам стоит еще добавить аварии из-за управления в состоянии опьянения и нарушения правил проезда перекрестков", - уточнили в полиции.

Патрульная полиция Киева призвала соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными во время вождения.

На прошлой неделе полиция задержала более тысячи нетрезвых водителей.