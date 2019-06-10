Минулого тижня поліція затримала понад тисячу нетверезих водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Протягом минулого тижня Патрульною поліцією було затримано понад тисячу нетверезих водіїв, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Патрульної поліції.
"За період з 3 по 9 червня Патрульною поліцією було складено 1071 адмінпротокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння", - йдеться у звіті про результати роботи.
За минулий тиждень винесено понад 38 тисяч постанов, серед них 34 758 за порушення правил дорожнього руху. Понад 600 осіб затримано, як підозрюваних у скоєнні правопорушень. Загалом опрацьовано понад 49 тисяч викликів.
Нагадаємо, патрульному поліцейському повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП.