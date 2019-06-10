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6 марта, 19:19 • 134414 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143162 просмотра

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На прошлой неделе полиция задержала более тысячи нетрезвых водителей

На прошлой неделе полиция задержала более тысячи нетрезвых водителей

Киев  •  УНН

 • 7643 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. На прошлой неделе патрульная полиция задержала более тысячи нетрезвых водителей, сообщает УНН со ссылкой на Twitter патрульной полиции.

"За период с 3 по 9 июня патрульной полиции было составлено 1071 админпротокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в отчете о результатах работы.

За прошедшую неделю вынесено более 38 000 постановлений, в том числе 34 758 за нарушение правил дорожного движения. Более 600 человек задержаны, как подозреваемые в совершении правонарушений. В общем обработано более 49 000 вызовов.

Напомним, патрульному полицейскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

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