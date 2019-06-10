На прошлой неделе полиция задержала более тысячи нетрезвых водителей

"За период с 3 по 9 июня патрульной полиции было составлено 1071 админпротокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в отчете о результатах работы.



За прошедшую неделю вынесено более 38 000 постановлений, в том числе 34 758 за нарушение правил дорожного движения. Более 600 человек задержаны, как подозреваемые в совершении правонарушений. В общем обработано более 49 000 вызовов.



Напомним, патрульному полицейскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП.