Патрульному поліцейському повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП

"Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України, 07.06.2019 повідомлено про підозру поліцейському сектору реагування патрульної поліції № 4 Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред.)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 3 червня 2019 року приблизно о 13:00 працівник поліції, рухаючись на власному автомобілі Mazda 6 в напрямку міста Івано-Франківськ, у селі Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області в порушення правил дорожнього руху проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Nexia. У результаті водій та пасажир вказаного автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, слідчі ДБР з’ясовують обставини ДТП, яка сталася у м. Конотоп Сумської області.

За попередньою інформацією, інспектор сектору реагування патрульної поліції м. Конотоп, керуючи службовим автомобілем скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході в районі вулиці Успенсько-Троїцької.