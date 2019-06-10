Патрульному полицейскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Работнику полиции сообщено о подозрении за совершение ДТП в Ивано-Франковской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Львове, под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, 07.06.2019 сообщено о подозрении полицейскому сектора реагирования патрульной полиции № 4 Коломыйского ОП ГУНП Украины в Ивано-Франковской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 июня 2019 года примерно в 13:00 работник полиции, двигаясь на собственном автомобиле Mazda 6 в направлении Ивано-Франковска, в селе Лесной Хлебичин Коломыйского района Ивано-Франковской области в нарушение правил дорожного движения проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменений, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. В результате водитель и пассажир указанного автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.
Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, следователи ГБР выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в г. Конотоп Сумской области.
По предварительной информации, инспектор сектора реагирования патрульной полиции г. Конотоп, управляя служебным автомобилем совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Успенско-Троицкой.