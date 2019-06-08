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ДБР з’ясовує обставини ДТП за участю поліцейського, у якій травмувався 10-річний хлопчик

ДБР з’ясовує обставини ДТП за участю поліцейського, у якій травмувався 10-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди яка відбулася близько 18:30 7 червня у м. Конотоп Сумської області, передає УНН із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, інспектор сектору реагування патрульної поліції м. Конотоп, керуючи службовим автомобілем скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході в районі вулиці Успенсько-Троїцької.

У результаті пригоди дитину з травмами госпіталізували.

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Слідчі ДБР проводять розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Інспектора сектору реагування патрульної поліції м. Конотоп затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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