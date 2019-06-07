Стан хлопчика, якого збило поліцейське авто в Конотопі стабілізувався
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Стан 10-річного хлопчика якого збило авто начальника поліції у місті Конотоп - стабільний. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку колишнього мера міста Конотоп у Сумській області Артем Семеніхіна у Facebook.
“Стан хлопчика, якого збило авто начальника поліції Конотопа стабільний. Операція завершена. Довелося видалити селезінку. Зараз роблять КТ головного мозку фахівці з міста Суми. Молимося за дитину”, — повідомив екс-міський голова.
Перед цим, під час відео-трнасляції Семініхін розповів про травми хлопчика.
“Дитина знаходиться в реанімації в конотопській ЦРЛ. Наразі до хлопця їдуть лікарі з Сум. У нього (хлопця — ред) забій живота, забій грудної клітини і травма голови, дуже важка”, — розповів колишній міський голова.
Раніше Семеніхін розповів, що автомобіль, який збив десятирічного хлопчика у місті Конотоп, належав начальнику поліції. Він додав, що наразі невідомо, хто саме був за кермом.
Нагадаємо, що ввечері п’ятниці, 7 червня, на Сумщині, у місті Конотоп, поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який йшов пішохідним переходом.