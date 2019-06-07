Состояние мальчика, которого сбил полицейский автомобиль в Конотопе стабилизировалось
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Состояние 10-летнего мальчика которого сбила машина начальника полиции в городе Конотоп — стабильное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу бывшего мэра города Конотоп в Сумской области Артем Семенихина в Facebook.
"Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа стабильное. Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы. Молимся за ребенка", - сообщил экс-городской голова.
Перед этим, во время видео-трнасляции Семинихин рассказал о травмах мальчика.
"Ребенок находится в реанимации в конотопский ЦРБ. Сейчас в парня едут врачи из Сум. У него (ребенка - ред) ушиб живота, ушиб грудной клетки и травма головы, очень тяжелая", - рассказал бывший городской голова.
Ранее экс-мэр рассказал, что автомобиль, который сбил десятилетнего мальчика в городе Конотоп, принадлежал начальнику полиции. Он добавил, что пока неизвестно, кто именно был за рулем.
Напомним, что вечером пятницы, 7 июня, в Сумской области, в городе Конотоп, полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.