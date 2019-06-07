Авто, що збило 10-річного хлопчика в Конотопі, належить начальнику поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Автомобіль, який збив десятирічного хлопчика у місті Конотоп, належав начальнику поліції. Наразі невідомо, хто саме був за кермом. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію, яку вів у своєму Facebook екс-мер міста Конотоп у Сумській області Артем Семеніхін.
“В Конотопі авто начальника поліції на пішохідному переході збило 10-ти річного хлопчика. Дитина у важкому стані”, — йдеться у повідомленні Семеніхіна.
Колишній міський голова зазначив, що наразі невідомо, хто був за кермом — сам начальник поліції, або його водій.
Раніше УНН повідомляв, що ввечері п’ятниці, 7 червня, на Сумщині, у місті Конотоп, поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який йшов пішохідним переходом.