Авто, що збило 10-річного хлопчика в Конотопі, належить начальнику поліції

КИЇВ. 8 червня. УНН. Автомобіль, який збив десятирічного хлопчика у місті Конотоп, належав начальнику поліції. Наразі невідомо, хто саме був за кермом. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію, яку вів у своєму Facebook екс-мер міста Конотоп у Сумській області Артем Семеніхін.