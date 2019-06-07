Автомобиль, который сбил 10-летнего мальчика в Конотопе, принадлежит начальнику полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Автомобиль, сбивший десятилетнего мальчика в городе Конотоп, принадлежал начальнику полиции. Пока неизвестно, кто именно был за рулем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию, которую вел в своем Facebook экс-мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин.
"В Конотопе авто начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении бывшего городского головы.
Семенихин, что пока неизвестно, кто был за рулем - сам начальник полиции, или его водитель.
Ранее УНН сообщал, что вечером пятницы, 7 июня, в Сумской области, в городе Конотоп, полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.