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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107507 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143633 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129723 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130001 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153323 просмотра

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ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в котором травмировался 10-летний мальчик

ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в котором травмировался 10-летний мальчик

Киев  •  УНН

 • 11095 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Полтаве, выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия которая произошла около 18:30 7 июня в г. Конотоп Сумской области, передает УНН со ссылкой на прес-службу ГБР.

По предварительной информации, инспектор сектора реагирования патрульной полиции г. Конотоп, управляя служебным автомобилем совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Успенской-Троицкой.

В результате происшествия ребенка с травмами госпитализировали.

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Следователи ГБР проводят расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Инспектора сектора реагирования патрульной полиции г. Конотоп задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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