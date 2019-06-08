ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в котором травмировался 10-летний мальчик

КИЕВ. 8 июня. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Полтаве, выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия которая произошла около 18:30 7 июня в г. Конотоп Сумской области, передает УНН со ссылкой на прес-службу ГБР.