ГБР выясняет обстоятельства ДТП с участием полицейского, в котором травмировался 10-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Полтаве, выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия которая произошла около 18:30 7 июня в г. Конотоп Сумской области, передает УНН со ссылкой на прес-службу ГБР.
По предварительной информации, инспектор сектора реагирования патрульной полиции г. Конотоп, управляя служебным автомобилем совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Успенской-Троицкой.
В результате происшествия ребенка с травмами госпитализировали.
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Следователи ГБР проводят расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Инспектора сектора реагирования патрульной полиции г. Конотоп задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.