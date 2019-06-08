Поліцейському, який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика в Конотопі оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Водію-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину оголошено про підозру. У свою чергу, у поліції пообіцяли неупереджене та об’єктивне розслідування ДТП за участі поліцейського автомобіля та 10-річного хлопчика. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області.
“Водію-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину оголошено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки — ч.2 ст.286 КК України. В порядку ст.208 КПК України він затриманий”, — йдеться у повідомленні.
Перед цим, за словами начальника ГУНП Сумської області Миколи Лушпієнка, “подія буде розслідувана об’єктивно та неупереджено”. За наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. Керівництво поліції Сумщини повідомило, що “готове надати повне сприяння й усю необхідну допомогу працівникам ДБР у розслідуванні даної події”, — йдеться у прес-службі.
Зокрема, у прес-службі повідомили додаткову інформацію щодо ДТП. За даними прес-центру, поліцейський-водій після скоєння ДТП “негайно викликав „швидку“ і до приїзду медиків надавав дитині першу домедичну допомогу”.
Раніше колишній мер Конотопа Артем Семеніхін розповів, що автомобіль, який збив десятирічного хлопчика у місті Конотоп, належав начальнику поліції. Він додав, що наразі невідомо, хто саме був за кермом.
Нагадаємо, що ввечері п’ятниці, 7 червня, на Сумщині, у місті Конотоп, поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який йшов пішохідним переходом.
За останніми даними стан 10-річного хлопчика — стабільний. Його прооперували та видалили селезінку. Екс-міський голова Конотопа розповів про травми хлопця: “У нього забій живота, забій грудної клітини і травма голови, дуже важка”.