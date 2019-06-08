Поліцейському, який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика в Конотопі оголошено про підозру

КИЇВ. 8 червня. УНН. Водію-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину оголошено про підозру. У свою чергу, у поліції пообіцяли неупереджене та об’єктивне розслідування ДТП за участі поліцейського автомобіля та 10-річного хлопчика. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області.