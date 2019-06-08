Полицейскому, который совершил наезд на 10-летнего мальчика в Конотопе объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка объявлено о подозрении. В свою очередь, в полиции пообещали беспристрастное и объективное расследование ДТП с участием полицейского автомобиля и 10-летнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области.
“Водителю-полицейскому, который совершил наезд на ребенка объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее тяжкие последствия — ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан”, — говорится в сообщении.
Перед этим, по начальник ГУНП Сумской области Николая Лушпиенко заявил, что “событие будет расследовано объективно и беспристрастно”. По приказу руководителя полиции Сумской области, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Руководство полиции Сумской области сообщило, что “готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследовании данного происшествия”, — говорится в пресс-службе
В частности, в пресс-службе сообщили дополнительную информацию о ДТП. По данным пресс-центра, полицейский-водитель после совершения ДТП “немедленно вызвал” скорую “и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь”.
Ранее экс-мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал, что автомобиль, который сбил десятилетнего мальчика в городе Конотоп, принадлежал начальнику полиции. Он добавил, что пока неизвестно, кто именно был за рулем.
Напомним, что вечером пятницы, 7 июня, на Сумщине, в городе Конотоп, полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.
По последним данным состояние 10-летнего мальчика — стабильное. Его прооперировали и удалили селезенку. Бывший мэр Конотопа рассказал о травмах парня: “У него ушиб живота, ушиб грудной клетки и травма головы, очень тяжелая”.