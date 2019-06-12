В Киевской области в ДТП пострадали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Киевской области в результате ДТП пострадали 7 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"12 июня в 7:51 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге 142 км Киев-Одесса, вблизи с. Юрковка. На место происшествия прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников", - сообщили в пресс-службе.
В результате ДТП пострадали 7 человек которые доставлены в Жашковскую центральную районную больницу.
На месте происшествия работало 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Причину ДТП установит следствие.
Как сообщал УНН, в Киеве с начала года произошло более 16 000 ДТП .