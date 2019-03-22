В Польше судят водителя украинского автобуса, из-за которого погибли люди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В окружном суде в Пшемысле начался судебный процесс над водителем автобуса, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП. В ходе аварии погибло три человека, 50 получили ранения. Об этом сообщает Polsat News, передает УНН.
Авария произошла в августе прошлого года. Тогда экскурсионный автобус, который перевозил в том числе детей из Украины в Австрию, упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. В результате аварии три человека погибли и 51 был госпитализирован.
Водитель прочел обвинительное заключение и признал свою вину, отказавшись давать объяснения суду. В то же время, мужчина попросил прощения у семей погибших и пострадавших и выразил желание добровольно подчиниться наказанию.
Согласно с обвинением, ему грозит 5,5 лет лишения свободы и 15-летний запрет на вождение в Польше.
Напомним, в ходе аварии в Подкарпатском воеводстве среди пострадавших были украинцы. После ДТП водителя автобуса задержали. Допросив, его арестовали на три месяца.