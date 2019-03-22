У Польщі судять водія українського автобуса, через якого загинули люди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В окружному суді в Перемишлі розпочався судовий процес над водієм автобуса, якого звинувачують у скоєнні смертельного ДТП. В ході аварії загинуло три людини, 50 отримали поранення. Про це повідомляє Polsat News, передає УНН.
Аварія сталася в серпні минулого року. Тоді екскурсійний автобус, який перевозив в тому числі дітей з України в Австрію, впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі. В результаті аварії три людини загинули і 51 було госпіталізовано.
Водій прочитав обвинувальний висновок і визнав свою провину, відмовившись давати пояснення суду. У той же час, чоловік попросив вибачення у родин загиблих і постраждалих і висловив бажання добровільно підкоритися покаранню.
Згідно зі звинуваченням, йому загрожує 5,5 років позбавлення волі і 15-річну заборону на водіння в Польщі.
Нагадаємо, в ході аварії в Підкарпатському воєводстві серед постраждалих були українці. Після ДТП водія автобуса затримали. Допитавши, його заарештували на три місяці.