ДТП з українцями в Польщі: водія автобуса арештували на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вчора районний суд Перемишля арештував водія українського автобуса, який 17 серпня потрапив у ДТП на Підкарпатті. Про це повідомляє УНН з посланням на RMF24.
Водія автобуса Миколу Л. у неділю допитали у прокуратурі, де йому висунули звинувачення у свідомому спричиненні ДТП.
Чоловік своєї вини не визнав. Миколі Л. загрожує до 12 років позбавлення волі.
Також у прокуратурі заявили, що аварія скоріше за все сталася через несправні гальма.
Нагадаємо, екскурсійний автобус, що перевозив в тому числі дітей з України в Австрію, 17 серпня ввечері впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі.
Польська поліція підтвердила, що серед загиблих і поранених в результаті ДТП є українці. На місце виїхав український консул.
Пізніше того ж дня водій українського автобуса, який впав зі схилу у Підкарпатському воєводстві у Польщі, був затриманий.