ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса арестовали на три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Вчера районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса, который 17 августа попал в ДТП на Подкарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Водителя автобуса Николая Л. в воскресенье допросили в прокуратуре, где ему предъявили обвинения в сознательном совершении ДТП.
Мужчина свою вину не признал. Николаю Л. грозит до 12 лет лишения свободы.
Также в прокуратуре заявили, что авария скорее всего произошла из-за неисправных тормозов.
Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, 17 августа вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.
Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП есть украинцы. На место выехал украинский консул.
В тот же день водитель украинского автобуса, который упал со склона в Подкарпатском воеводстве в Польше, был задержан.