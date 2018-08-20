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ДТП с украинцами в ​​Польше: водителя автобуса арестовали на три месяца

Киев • УНН

 • 8561 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Вчера районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса, который 17 августа попал в ДТП на Подкарпатье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

ДТП с украинцами в ​​Польше: водителя автобуса арестовали на три месяца

Водителя автобуса Николая Л. в воскресенье допросили в прокуратуре, где ему предъявили обвинения в сознательном совершении ДТП.

Мужчина свою вину не признал. Николаю Л. грозит до 12 лет лишения свободы.

Также в прокуратуре заявили, что авария скорее всего произошла из-за неисправных тормозов.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, 17 августа вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП есть украинцы. На место выехал украинский консул.

В тот же день водитель украинского автобуса, который упал со склона в Подкарпатском воеводстве в Польше, был задержан.

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