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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса задержали

Киев • УНН

 • 11765 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Водитель украинского автобуса, который упал со склона в Подкарпатском воеводстве в Польше, был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF 24.

ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса задержали

В результате ДТП, как сообщается, три человека погибли и 18 получили ранения.

"Среди жертв аварии нет детей", - пишет издание.

При этом в местном центре реагирования на ЧС сообщили, что по состоянию на 10:00 по местному времени в больницах находится еще 37 человек, в том числе 10 детей. Другие люди находятся в одном из отелей в Перемышле.

На данный момент из автобуса вытащили тела всех погибших, транспортное средство подняли на дорогу.

Заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая-Скшипец сообщила о задержании водителя. Она объяснила, что, вероятно, в воскресенье водитель будет допрошен и ему будет предъявлено обвинение. Будет также принято решение относительно "применения превентивных мер".

Эксперт в области дорожного движения заявил, что водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую на месте, где произошла авария.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП есть украинцы. На место выехал украинский консул.

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