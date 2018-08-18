ДТП з українцями в Польщі: водія автобуса затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Водій українського автобуса, який впав зі схилу у Підкарпатському воєводстві у Польщі, був затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF 24.
У результаті ДТП, як повідомляється, три людини загинули і 18 отримали поранення.
"Серед жертв аварії немає дітей", - пише видання.
При цьому у місцевому центрі реагування на НС повідомили, що станом на 10:00 за місцевим часом у лікарнях перебуває ще 37 осіб, у тому числі 10 дітей. Інші люди перебувають у одному з готелів у Перемишлі.
Наразі з автобуса витягли тіла всіх загиблих, транспортний засіб підняли на дорогу.
Заступник окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька-Скшипець повідомила про затримання водія. Вона пояснила, що, ймовірно, у неділю водій буде допитаний і йому буде висунуто обвинувачення. Буде також прийнято рішення щодо "застосування запобіжного заходу".
Експерт в області дорожнього руху заявив, що водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму на місці, де сталася аварія.
Нагадаємо, екскурсійний автобус, що перевозив в тому числі дітей з України в Австрію, 17 серпня ввечері впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі.
Польська поліція підтвердила, що серед загиблих і поранених в результаті ДТП є українці. На місце виїхав український консул.