Український автобус з дітьми впав зі схилу у Польщі: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Екскурсійний автобус, який перевозив у тому числі дітей з України до Австрії, напередодні ввечері впав зі схилу у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на TVN24.
Автобус, що їхав до Відня, перевозив 54 людини, в тому числі дітей. На автодорозі з різким поворотом він вилетів з дорожньої смуги, впав з високого трав'янистого схилу та перекинувся. Автобус мав українську реєстрацію і перевозив туристів зі Львова. Він прямував до кордону зі Словаччиною.
Внаслідок аварії три людини загинули та 51 була госпіталізована. Дев'ять з них серйозно поранені.
За попередніми даними, у поранених є переломи, травми хребта і внутрішніх органів.
Поліція в Ряшеві повідомила, що рятувальна операція тривала всю ніч. Рятувальники витягували з автобуса тіла. Особи жертв встановлюються. Автобус планується підняти.
Нагадаємо, у Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП.