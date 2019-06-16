В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения

По данным Радио, DRAGON-19 – крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, в которых принимают участие солдаты из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники.

Учения продлятся 4 дня. Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.



Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую на учениях поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.



Напомним, ранее на этой неделе УНН сообщал, что в военно-морских учениях Baltops 2019 примут участие 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов, а также 8,6 тысячи военнослужащих из 18 стран НАТО и партнеров Альянса.