У Польщі почалися наймасштабніші в цьому році військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Польщі почалися наймасштабніші в цьому році військові навчання DRAGON-19 за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.
За даними Радіо, DRAGON-19 - найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, в яких беруть участь солдати з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки.
Навчання триватимуть 4 дні. Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їх головна мета - перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються в Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку на навчаннях підтримають, зокрема, військові підрозділи з США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.
Нагадаємо, раніше на цьому тижні УНН повідомляв, що у військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть участь 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.