На Балтике начались масштабные военно-морские учения НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В военно-морских учениях Baltops 2019 примут участие 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов, а также 8,6 тысячи военнослужащих из 18 стран НАТО и партнеров Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В акватории Балтийского моря начались ежегодные военно-морские учения Baltops с участием кораблей из 18 стран НАТО и партнеров блока, сообщили в Альянсе. В учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тысячи военнослужащих.
"Балтийское море имеет важное стратегическое значение для Альянса (...) Baltops проводятся уже 47-й год, и они не направлены против кого-либо, однако, очевидно, что обстановка с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнула пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Учения проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику. С немецкого города Киль в море уже вышли первые десять боевых кораблей.
В рамках Baltops 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.
Нынешние учения станут первой проверкой готовности возглавляемых Великобританией объединенных экспедиционных сил в составе трех тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО и стран-партнеров.
С апреля в Балтийском море уже патрулируют корабли постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.
Напомним, крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве.