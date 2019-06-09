У Литві розпочалися навчання НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Великомасштабні маневри Gelezinis Vilkas 2019 за участю близько 4 тис. військовослужбовців з 10 країн і понад 1 тис. одиниць техніки почалися в суботу в Литві. Про це повідомила прес-служба командування Литовської армії, передає УНН.
“Метою навчань, в яких задіяні підрозділи Збройних сил Литви, а також особовий склад і техніка союзників по НАТО, є інтеграція всіх цих сил і засобів в єдину бойову систему, здатну ефективно планувати і виконувати бойові завдання”, — зазначив прес-офіцер мотопіхотної бригади Gelezinis Vilkas Комантас Павілёніс.
У найбільших для Литви в поточному році маневрах, крім литовських військових, беруть участь військовослужбовці Бельгії, Великобританії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, США, Чехії та Естонії. Частина з них входить до складу розквартированого в Литві зведеного батальйону НАТО передового базування.
За словами Павілёніса, навчання пройдуть на полігоні литовської армії в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю) та на полігоні Гайжюнай (центр країни).
“Військова техніка з місць постійної дислокації в район навчань пройде цивільними автострадами в супроводі військової поліції”, — сказав прес-офіцер. Частина епізодів маневрів пройде за погодженням з місцевою владою на прилеглих до полігонів цивільних територіях. Навчання триватимуть два тижні.
Литва попередньо направила запрошення спостерігати за навчаннями Білорусії, Росії, Фінляндії та Швеції.
Як повідомляв УНН, Міжнародний інститут стратегічних досліджень США (IISS) розглянув декілька можливих сценаріїв, за яких НАТО мало б протистояти Росії без підтримки від США.