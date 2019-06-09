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В Литве начались учения НАТО

В Литве начались учения НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Крупномасштабные маневры Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники начались в субботу в Литве. Об этом сообщила пресс-служба командования Литовской армии, передает УНН.

“Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи”, — отметил пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис.

В крупнейших для Литвы в текущем году маневрах, кроме литовских военных, принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии. Часть из них входит в состав расквартированного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования.

По словам Павилёниса, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Белоруссией) и на полигоне Гайжюнай (центр страны).

“Военная техника из мест постоянной дислокации в район учений пройдет гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции”, — сказал пресс-офицер. Часть эпизодов маневров пройдет по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях. Учения продлятся две недели.

Литва предварительно направила приглашение наблюдать за учениями Беларуси, России, Финляндии и Швеции.

Как сообщал УНН, Международный институт стратегических исследований США (IISS) рассмотрел несколько возможных сценариев, при которых НАТО должно противостоять России без поддержки от США.

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