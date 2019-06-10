На Балтиці почалися масштабні військово-морські навчання НАТО

В акваторії Балтійського моря почалися щорічні військово-морські навчання Baltops за участю кораблів з 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку, повідомили в Альянсі. У навчаннях, які триватимуть до 21 червня, задіяно близько 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,6 тисячі військовослужбовців.

"Балтійське море має важливе стратегічне значення для Альянсу (...) Baltops проводяться вже 47-й рік, і вони не спрямовані проти кого-небудь, однак, очевидно, що обстановка з безпекою в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму", - наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Навчання проводяться під керівництвом командування недавно відтвореного 2-го оперативного флоту ВМС США з американського штабного корабля Mount Whitney, який ще в кінці травня зайшов у Балтику. З німецького міста Кіль в море вже вийшли перші десять бойових кораблів.

У рамках Baltops 2019 планується проведення десантних операцій, відпрацювання операцій з протиповітряної оборони та боротьби з надводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії.

Цьогорічні навчання стануть першою перевіркою готовності очолюваних Великобританією об'єднаних експедиційних сил у складі трьох тисяч військовослужбовців з декількох країн НАТО і країн-партнерів.

З квітня в Балтійському морі вже патрулюють кораблі Постійної військово-морської групи НАТО, до складу якої входять есмінець ВМС США Gravely, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, фрегат британського королівського ВМФ Westminster, а також іспанський, турецький та польський фрегати.

Нагадаємо, великомасштабні маневри Gelezinis Vilkas 2019 за участю близько 4 тис. військовослужбовців з 10 країн і понад 1 тис. одиниць техніки почалися в суботу в Литві.