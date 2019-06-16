В Польше начали сбор средств для семей украинском, попавших в смертельное ДТП

"В рамках праздника "дни города Гожув", день интеграции Польско-Украинской, мы объявляем сбор средств для семей пострадавших", - отметил волонтер.



При этом он обнародовал номер счета, на который можно перевести средства.



Напомним, украинец, выживший после смертельной ДТП в Польше, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.



12 июня во ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев.