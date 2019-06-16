В Польше начали сбор средств для семей украинском, попавших в смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Ассоциация "Украина начинается с меня" совместно с консульским отделом посольства Украины в Польше предлагает помощь семьям украинцев, которые 12 июня попали в ДТП в Любуском воеводстве на западе Польши. Об этом в Facebook сообщил руководитель ассоциации "Украина начинается с меня" в городе Гожув Великопольский Владимир Атапин, передает УНН.
"В рамках праздника "дни города Гожув", день интеграции Польско-Украинской, мы объявляем сбор средств для семей пострадавших", - отметил волонтер.
При этом он обнародовал номер счета, на который можно перевести средства.
Напомним, украинец, выживший после смертельной ДТП в Польше, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
12 июня во ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев.