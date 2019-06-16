У Польщі почали збір коштів для родин українців, які потрапили в смертельне ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Асоціація “Україна починається з мене” спільно з консульським відділом посольства України в Польщі пропонує допомогу сім’ям українців, які 12 червня потрапили у ДТП в Любуському воєводстві на заході Польщі. Про це у Facebook повідомив керівник асоціації “Україна починається з мене” у місті Гожув Великопольський Володимир Атапін, передає УНН.
"В рамках свята "дні міста Гожув", день інтеграції Польсько-Українського, ми оголошуємо збір коштів для сімей постраждалих", - зазначив волонтер.
При цьому він оприлюднив номер рахунку, на який можна переказати кошти.
Нагадаємо, українець, який вижив після смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, досі перебуває у лікарні у важкому стані.
12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців.