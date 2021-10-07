В Польше новый рекорд по количеству мигрантов на границе: почти 670 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. За прошедшие сутки, 6 октября, польские пограничники зафиксировали 667 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение пограничной службы Польши.
Детали
“Очередной рекорд. Вчера, 6 октября, сотрудники пограничной службы зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу, задержали 7 иммигрантов из Турции. Другие попытки удалось предотвратить”, — говорится в сообщении.
Кроме того, отметили, что за помощь в пересечении границы арестовали 13 человек: 10 иностранцев и трех поляков.
Напомним
Предыдущий суточный рекорд по количеству нелегальных мигрантов, которые хотели пересечь границу Польши со стороны Беларуси, зафиксировали 28 сентября. Тогда польские пограничники остановили 473 человек.
Дополнение
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.