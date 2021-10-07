У Польщі новий рекорд із кількості мігрантів на кордоні: майже 670 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Протягом минулої доби, 6 жовтня, польські прикордонники зафіксували 667 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон Польщі з боку Білорусі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення прикордонної служби Польщі.
Деталі
“Черговий рекорд. Учора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, затримали 7 іммігрантів із Туреччини. Іншим спробам вдалося запобігти”, — ідеться у повідомленні.
Окрім того, зазначили, що за допомогу в перетині кордону заарештували 13 осіб: 10 іноземців і трьох поляків.
Нагадаємо
Попередній добовий рекорд із кількості нелегальних мігрантів, які хотіли перетнути кордон Польщі з боку Білорусі, зафіксували 28 вересня. Тоді польські прикордонники зупинили 473 осіб.
Доповнення
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.