У Польщі зафіксували рекордну кількість нелегалів із Білорусі: майже 500 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 28 вересня, польські прикордонники зупинили 473 нелегальних мігрантів, які хотіли перетнути кордон Польщі з боку Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.
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"На жаль, рекорд — учора, 28 вересня, прикордонна служба зафіксувала 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. Прикордонники запобігли всім випадкам. Для нас це надзвичайно напружений та тяжкий час", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.